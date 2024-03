São Carlos terá atendimento Médico Veterinário gratuito 24 horas

Cachorro recebe tratamento veterinário - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Defesa e Controle Animal, coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, vai oferecer atendimento médico veterinário gratuito de cães e gatos 24 horas, tutelados por munícipes em vulnerabilidade socioeconômica que estejam no Cadastro Único, programa do Governo Federal que identifica todas as famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda.

Somente no ano passado, foram realizados 4.950 atendimentos veterinários gratuitos. Para 2024, com o novo atendimento 24 horas, a expectativa é dobrar o número de animais atendidos gratuitamente nesse que é um serviço inédito oferecido pelo município.

Serão oferecidos serviços ambulatoriais de baixa complexidade como ultrassom, raio-x, hemograma, vermifugação, testes erliquiose, testes cinomose, raspado de pele, bem como internações e cirurgias de baixa, média e alta complexidade, inclusive ortopédicas, além de atendimento aos sábados, domingos e feriados, sempre 24 horas.

Para que o animal seja atendido será necessário realizar o agendamento através dos telefones (16) 3368-7051 ou 99991-9584 (whatsapp), lembrando que o tutor ou responsável deverá estar inserido no Cadastro Único, demonstrando assim inviabilidade financeira para custear o atendimento e/ou tratamento do animal.

Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, os atendimentos no período diurno serão realizados em dois pontos distintos da cidade, sendo um ponto na região sul e outro na região norte. Já o atendimento realizado no período noturno e finais de semana ou feriados, ocorrerão na região sul da cidade, diferentemente do ano passado, em que os atendimentos ocorriam de segunda a sexta-feira somente no período diurno.

Paraná Filho também destacou que será retomado no mês de março o mutirão de castração de cães e gatos. Vale lembrar que somente em 2023 foram castrados gratuitamente 5.027 animais, entre cães e gatos. No total, para o ano de 2024, já foram contratadas 6.000 castrações, o que cria uma expectativa para mais de 7.000 castrações, já que além das castrações realizadas em mutirões, a Prefeitura também realiza através do Canil Municipal e também por meio de convênio com a ONG Amigos Salvando Amigos – A.S.A.

A previsão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e de que o serviço deve começar a ser disponibilizado ainda durante o mês de março. “Assim que estivermos prontos vamos avisar a população pela imprensa e pelos meios de comunicação da Prefeitura”, finaliza o secretário.

Da assessoria

