Mel desapareceu no bairro Vida Nova São Carlos (região do Aracy e Planalto Verde) no último sábado (24)

Ela é toda branca e castrada.

Informações sobre paradeiro da gata, devem ser repassadas nos contatos: (16) 99183-4951 ou (16) 99201-2105.

