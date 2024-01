Prefeitura inaugura posto permanece de vacinação de cães e gatos

Crédito: DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá inaugurar, no próximo dia 5 de fevereiro, às 9h, dois novos equipamentos de vigilância em saúde. Os dispositivos são voltados ao apoio aos agentes de combate às endemias e à vacinação antirrábica de cães e gatos.

Na Vila Deriggi, o município passará a contar com uma nova base de apoio ao trabalho dos agentes de combate às endemias, denominado "Shirlei Rossato Pelarin Gonçalves", em que estes profissionais estarão lotados e poderão guardar seus pertences e executar atividades administrativas, como reuniões e produção de relatórios. Além disso, também será inaugurado o posto permanente de vacinação antirrábica de cães e gatos "Romeu Casale Filho", com o objetivo de realizar a vacinação de rotina via demanda espontânea destes animais domésticos. Ambos os serviços funcionarão na Avenida Dr. Carlos Botelho, nº 3469, na Vila Deriggi.

No caso da vacinação de cães e gatos, a cidade de São Carlos contará com um espaço específico para atender a Deliberação nº 169/2021, da Comissão Intergestores Bipartite do Governo do Estado, que aplicou esta imunização à estratégia de rotina, suspendendo, assim, a vacinação pelo sistema de campanhas.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, salienta a relevância de o município manter um posto fixo para esta finalidade. “A Deliberação nº 169/2021 definiu o Estado de São Paulo como área livre de raiva pela variante canina por mais de dez anos, então a estratégia de manter o posto permanente garante a possibilidade de imunização de animais que nunca receberam a vacina, bem como o reforço anual recomendado”, disse Denise.

A vacinação é uma medida preventiva à raiva, que, por sua vez, trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus que atinge o sistema nervoso de mamíferos, inclusive os seres humanos, podendo ser fatal após o início das manifestações clínicas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também