Posto da vacinação imunizou 55 animais em dois dias de atendimento

Inaugurado na última segunda-feira (05/02), o posto permanente de vacinação antirrábica de cães e gatos "Romeu Casale Filho, coordenado pela a Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias do Departamento de Vigilância em Saúde, atendeu nessa primeira semana de funcionamento 55 animais, sendo 31 cachorros e 24 gatos que foram imunizados contra a raiva animal.

a vacina contra a raiva animal vem em frascos de 25 doses e estas doses devem ser utilizadas em até três dias após abertura do frasco. Assim, visando o melhor aproveitamento do imunizante, sem desperdício de doses, a vacinação está sendo realizada duas vezes por semana, todas às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 16h30.

Embora a raiva esteja controlada nessas espécies, isso não isenta a vacinação anual que, além de obrigatória por lei, é o fator de maior relevância para garantir a manutenção de controle da raiva nas populações de cães e gatos e por consequência para a população humana. A raiva é uma doença infecciosa que não tem cura e pode ser fatal.

De acordo com Luciana Marchetti, médica veterinária e supervisora da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias, só podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade saudáveis. “Não é recomendada a vacinação de animais que estiverem recebendo antibióticos ou anti-inflamatórios, devendo aguardar o final do tratamento. Também solicitamos que os animais sejam levados devidamente contidos com coleira e guia, conduzidos por pessoa que seja capaz de segurá-lo para a realização do procedimento, e com focinheira ou mordaça se for necessário. Já os gatos devem estar em caixas de transporte ou adequadamente contidos”, ressalta a veterinária, lembrando que caso ocorra maior procura por parte da população, os dias serão ampliados.

O Posto de Vacinação está localizado na avenida Dr. Carlos Botelho, nº 3.469, na Vila Deriggi. Para fazer o agendamento o tutor do animal deve ligar no 3307-7405.

