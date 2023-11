Pitbull invade garagem de residência e ataca filhote, no Jardim Acapulco

Imagem ilustrativa -

Um filhote de cachorro de cerca de cinco meses ficou gravemente ferido após ser atacado por outro cachorro, da raça Pitbull, na manhã de quinta-feira (23), na garagem da residência de sua tutora, na Rua Aristeu do Amaral, Jardim Acapulco. Um boletim de ocorrência foi registrado neste final de semana na Central de Polícia Judiciária.

De acordo com a tutora do filhote, assim que ela abriu o portão da garagem, o pitbull já entrou e o atacou, só não matando-o porque ela, com a ajuda de um vizinho que passava por ali no momento, conseguiram salvar o cachorrinho.

Ninguém sabe quem é o tutor pitbull, porém, de acordo outras pessoas da vizinhança, constantemente ele anda solto e sem focinheira, e já tentou entrar em outras casas.

O filhote sofreu lesões no pulmão e na musculatura, necessitando passar por cirurgia e ainda encontra-se bastante debilitado.

