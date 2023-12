SIGA O SCA NO

Uca desapareceu de sua residência no último sábado do Jardim Alvorada. Ele é falante e foi visto ontem (07) na região do Cantinho Fraterno antes da tempestade.

Informações sobre paradeiro da ave, devem ser repassadas no contato: (16) 99963-6004

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também