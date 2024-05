No próximo sábado tem feira de adoção animal em São Carlos

Sábado tem feira de adoção no canil municipal - Crédito: Prefeitura Municipal

O Departamento de Defesa e Controle Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, realiza no próximo sábado, dia 18 de maio, das 9h às 16h, no Canil e Gatil Municipal, localizado na Estrada Washington José Pêra, s/nº, na Água Fria, mais uma feira PET destinada à adoção consciente de animais domésticos.



Na feira os interessados poderão adotar cães ou gatos, filhotes ou adultos. Hoje o Canil Municipal abriga 181 cães adultos e 30 filhotes e 120 gatos adultos e 6 filhotes.



Para adotar, basta o munícipe levar um documento pessoal com foto e o comprovante de endereço. É importante lembrar que todos os animais são castrados e contam com um microchip de identificação, sendo possível localizar os pets em caso de abandono.



Em 2023 foram adotados 504 animais que estavam abrigados no Canil Municipal. Já esse ano outros 210 cães e gatos já ganharam um novo lar.

Leia Também