05 Out 2020 - 11h14

O gatinho da foto chama-se Nenê e escapou de casa no dia 19 de setembro, no Jardim das Torres. A dona está muito preocupada, pois ele não é acostumado a sair para a rua. É castrado e não está com coleira.

Quem tiver informações sobre o Nenê deve ligar para o telefone (16) 99234-3422

