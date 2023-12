Jiboia volta a aparecer no bairro Romeu Tortorelli; veja o vídeo

SIGA O SCA NO

Uma cobra jiboia voltou a aparecer no Romeu Tortorelli neste sábado (30). Na semana passada o SCA já tinha reportado a mesma situação.

A cobra veio de uma mata que fica na rua João Paulo Gomes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate do réptil que em seguida foi solto em seu habitat natural.

Moradores que entraram em contato com o São Carlos Agora pedem providências do poder público municipal em relação a mata. Eles querem a limpeza do local. “Está muito sujo aqui. Não tem mais calçada, pois a mata está invadindo a rua. Tem galhos caídos desde o dia da chuva forte e ninguém vem limpar”, disse uma leitora.

