Belinha faleceu dia 19/02/2020, ela era cuidada pela Sra.Viviane Nogueira dos Santos e demais familiares.

Será trasladado para o Crematório Metropolitano de Ribeirão Preto.

“Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você.”



Nossos sinceros sentimos pela perca irreparável, que Deus conforte coração de vocês e amenize a dor perda.



