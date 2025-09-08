Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento



NOTA DE FALECIMENTO



FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. João Gonçalves Soares ,na cidade de Araraquara-SP no dia 08/09/2025, nascido no dia 08/12/1950 aos 74 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 06/09/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era casado com Maria da Penha Soares. Deixa seus filhos Marco, Marcia,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 09/09/2025 às 13:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.





