segunda, 08 de setembro de 2025
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

08 Set 2025 - 16h15Por Jessica Carvalho R.
NOTA DE FALECIMENTO


FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. João Gonçalves Soares ,na cidade de Araraquara-SP no dia 08/09/2025, nascido no dia 08/12/1950 aos 74 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30  no dia 06/09/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era casado com Maria da Penha Soares.  Deixa seus filhos Marco, Marcia,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 09/09/2025 às 13:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.
