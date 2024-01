Feira de adoção de cães e gatos será realizada no próximo sábado em São Carlos

Cachorro -

O Departamento de Defesa e Controle Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, realiza no próximo sábado (03/02/24), das 9h às 16h, no Canil e Gatil Municipal, localizado na Estrada Washington José Pêra, s/nº, na Água Fria, a primeira feira PET de 2024 destinada à adoção consciente de animais domésticos.

Na feira os interessados poderão adotar cães ou gatos, filhotes ou adultos. Hoje o Canil Municipal abriga 113 gatos e 146 cachorros que estão à procura de um novo lar.

Em 2022 foram adotados 353 animais que estavam abrigados no Canil Municipal. Já em 2023 esse número aumentou, sendo que 504 cães e gatos ganharam um novo lar.

Para adotar, basta o munícipe levar um documento pessoal com foto e o comprovante de endereço. É importante lembrar que todos os animais são castrados e contam com um microchip de identificação, sendo possível localizar os pets em caso de abandono.

O Departamento de Defesa e Controle Animal também tirou das ruas no ano passado 507 animais, sendo 477 de pequeno porte e 30 de grande porte. Em 2023 foram castrados 5.027 animais por meio dos mutirões e das cirurgias realizadas no próprio canil.

