Domingo tem Cãominhada na Rua Larga

Cãominhada - Crédito: Bê Caviquioli

A 10ª edição da Cãominhada da Rua Larga acontece neste domingo, dia 14 de abril, das 9 às 11 horas, na avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga), entre as ruas Cel. Leopoldo Prado e Antonio Botelho. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, promete reunir amantes de animais em um divertido passeio pela arborizada avenida.

Sorteios e brindes para quem doar ração

Em parceria com empresas parceiras, a Cãominhada da Rua Larga irá sortear kits pet e brindes para os participantes que doarem ração para os protetores dos animais. Além de participar dos sorteios, as pessoas que fizerem a doação receberão um brinde personalizado do evento.

Segurança para todos os participantes

Os organizadores alertam que todos os cães participantes devem estar com guias e, para os maiores ou um pouco agressivos, é necessário o uso de focinheira. Além disso, é obrigatório o uso de sacolas plásticas para coleta de fezes dos animais.

A Cãominhada da Rua Larga é um evento gratuito e aberto a todos os públicos. Leve seu cão para passear, fazer novos amigos e ajudar os protetores da cidade.

