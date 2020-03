16 animais são adotados “sábado de visitação” no Canil e Gatil municipal

Crédito: Divulgação

O Canil e Gatil Municipal abriu mais uma vez os portões no último sábado (29/02) para que a população pudesse conhecer de perto o trabalho realizado e para dar oportunidade de adoção aos 150 animais que hoje vivem no local. No total foram adotados 16 animais.

De acordo com diretor do Departamento de Proteção e Defesa Animal, Fernando Magnani, muitas pessoas visitaram o Canil no último sábado. “Considero a ação muito importante para que as pessoas conheçam as nossas instalações e os animais abrigados. A nossa média é de 32 animais adotados por mês e somente em um dia 16 foram adotados. Vamos fazer mais ações como essa”, garantiu o diretor.

O Canil e Gatil Municipal, coordenado pelo Departamento de Defesa Animal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizado na Estrada da Água Fria, oferece atendimento ambulatorial para cães e gatos, de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h30. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3374-3239.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também