A Senhora: Walkyria Lobbe Partel

Faleceu dia 27/02/24 às 16:45 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Alois Partel Filho e deixa os filhos: Eduardo c/c Ana Luiza, Alois c/c Raquel, Roberto, Eliana (In Memorian),

O velório será á partir das 10:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 28/02/24 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 - Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/06/1929.

