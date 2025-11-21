Nova Funerária -

A Senhora: Antonia Alves da Silva

Faleceu dia 19/11/25 às 08:30 horas em Matão com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Alves da silva e deixa os filhos: Luiz, Maria, Alison, Áurea, Roberto, Izaura, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/02/1940.

A Senhora: Vilma Léa Medeiros Mendes

Faleceu dia 18/11/25 às 23:00 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Era viúva do Sr. Inidio Fernando Mendes e deixa os filhos: Emerson Rodrigo Mendes c/c Simone Cristina Feltrin Mendes, Kelly Cristina Mendes familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 19/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/10/1950.

O Senhor: Francisco Rodrigues das Neves

Faleceu dia 18/11/25 às 20:01 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Lourdes B. das Neves e as filhas: Elaine Cristina Rodrigues das Neves Zocco c/c José Antonio, Eliete Aparecida Neves Poianas c/c Carlos, Elizabeth de Fátima R. das Neves c/c Jair,

familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 19/11/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/07/1942.

A Senhora: Odilia Maria de Jesus Ribeiro

Faleceu dia 17/11/25 às 11:55 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Adriano Ribeiro e deixa os filhos: Laurentino, José, Geraldo, João, Paulo, Aparecida, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/11/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/10/1934.

A Senhora: Vera Silvia Hahon

Faleceu dia 16/11/25 às 21:20 horas em São Carlos com 69 anos de idade.

Era solteira, filha de Jorge Haron e Rachel de Arruda Costa Haron e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/11/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/03/1956

