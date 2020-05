O Senhor: Indalecio Foschini

Faleceu dia 23/05/20 às 19:10 horas em São Carlos com 89 anos de idade. Deixa Viúva a Sra. Maria Genoveva Foschini e deixa os filhos: Wagner Paschoal Foschini c/c Silvani, Elizete Foschini c/c Waldomiro, Ivan João Foschini, Familiares e Amigos.Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento deu-se no dia 24/05/20 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Direto para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento. 27/07/30.

O Senhor: Dilson Marques Bernasconi

Faleceu dia 23/05/20 às 19:00 horas em São Carlos com 89 anos de idade.Era Viúvo da Sra. Marlene Ragghiante Bernasconi e deixa as filhas: Maria Odila c/c Marco Aurelio, Ana Maria, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 24/05/20 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/09/30.

O Senhor: Jorge Paulo da Silva

Faleceu dia 23/05/20 às 10:35 horas em São Carlos com 70 anos de idade.Deixa os filhos: Paulo Rogerio, Fred, Keli, Denis, Luciano, Daniela, Alessandra, Adriana, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 24/05/20 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/06/49.

