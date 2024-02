SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Pedro Ribeiro da Silva

Faleceu dia 24/02/24 às 07:08 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Joelena Lima Rios e os filhos: Ana Maura c/c Jaime, Claudemir c/c Li, Claudiner c/c Keli, Areneide, Arenilda, familiares e amigos.

O velório será realizado á partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 25/02/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/11/41.

