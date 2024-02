Morre aos 92 anos, o ex-prefeito, José Bento Carlos Amaral

Crédito: reprodução/redes sociais

Faleceu em São Carlos, aos 92 anos, o ex-prefeito José Bento Carlos Amaral. O velório será realizado no Paço Municipal na rua R. Episcopal, 1575 - Centro e o enterro será às 16h30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

José Bento nasceu em São Carlos no dia 21 de março de 1931. Ele começou a trabalhar aos 11 anos de idade no escritório de contabilidade de seu pai. Entre os cargos públicos que exerceu estão os de Chefe de Gabinete do ex-prefeito Antônio Massei, em 1952; Chefe de Divisão de Protocolo e Arquivo da Prefeitura Municipal; Diretor Administrativo e Presidente da PROHAB São Carlos; Diretor Administrativo da empresa Sinalume Sinalizadora de Rodovias Ltda; Corretor de Seguros; Presidente do Grêmio Esportivo São-carlense por aproximadamente três anos; vereador por três legislaturas; e Secretário Geral da Grande Comissão dos Festejos do 1° Centenário de São Carlos, em 1957.

Em 1968, José Bento foi eleito prefeito de São Carlos com votação expressiva. Tomou posse em janeiro de 1969.



