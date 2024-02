Grupo Vida informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs: seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o velório está previsto para às 09:00 horas do dia 23/02/2024.

Faleceu em 21/02/2024 na Cidade de Araraquara ,o Sr Inácio Peruzzi Júnior, nascido no dia 08/12/19451 com 72 anos de idade

Era casado com a Sra Júlia dos Santos Peruzzi.

Deixa os filhos Lucas, Viviane e Ana Paula.

O sepultamento dar-se-a no dia 23/02/2024 as 15:30 saindo o féretro da Comunidade Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, localizada a Rua Aristeu Soares de Camargo n° 180- Jardim Real , as 15:00 para Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também