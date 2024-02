Grupo Santa Cruz informa o falecimento de José Bento Carlos Amaral

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 17/02/2024 na cidade de São Carlos, o ex Prefeito José Bento Carlos Amaral, nascido em 21/03/1931 com 92 anos.

Deixa seus filhos: Lea Patricia e José Bento, familiares e amigos.

O seu velório será dia 17/02/2024 das 11:00 ás 16:00 no Paço Municipal de São Carlos.

O sepultamento será as 16:30, saindo o féretro em cortejo do Paço Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. José Bento Carlos Amaral.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida do Sr. José Bento ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/32549

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também