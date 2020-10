13 Out 2020 - 16h36

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 10/09/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Benedita Ferreira Mendonça , nascida em 01/03/1929 com 91anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos: Regina,Luis.Eva e Rosa, Familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se dia 11/10/2020, às 12:00 hrs, saindo o féretro do velorio do Jardim da paz para o Memorial Jardim da Paz

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Benedita Ferreira Mendonça.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 10/09/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Maria Ignez Marcondes Campos, nascida em 22/04/1948 com 72 anos de idade.

Era solteria

Deixa Familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se dia 11/10/2020, às 16:30 hrs, saindo o féretro do velorio do Municipal para o cemiterio Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Maria Ignez Marcindes Campos.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 11/09/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Yvone Ramazzote Picollo, nascida em 25/03/1929 com 91 anos de idade.

Era viuva

Deixa o filho Sergio, Familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se dia 12/10/2020, às 15:00 hrs, saindo o féretro do velorio do Municipal para o cemiterio Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Yvone Ramazzote Picollo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 11/09/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Zenaide Ap Digenova Petrucelli, nascida em 20/05/1944 com 76 anos de idade.

Era viuva

Deixa a filha Claudia, Familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se dia 12/10/2020, às 11:15 hrs, saindo o féretro do velorio do Municipal para o cemiterio Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Zenaide Ap Digenova Petrucelli.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 11/09/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Eunizio Malagutti, nascido em 24/05/1930 com 90 anos de idade.

Era casado com a Sr.Leny P Mlagutti

Deixa os filhos:Aluizio,Carlos,Eunizio Junior e Luciana , Familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se dia 11/10/2020, às 14:30 hrs, saindo o féretro do velorio do Municipal para o cemiterio Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Eunizio Malagutti.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 12/09/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Joelita Marciano da Silva, nascida em 25/12/1937 com 82 anos de idade.

Era viuva

Deixa os filhos:Soleda e Jair , Familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se dia 12/10/2020, às 15:30 hrs, saindo o féretro do velorio do Municipal para o cemiterio Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Joelita Marciano da Silva.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 12/09/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Jose Carlos Ferreira de Souza, nascido em 15/02/1955

Deixa os filhos:Juliana e Gustavo , Familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se dia 12/10/2020, às 10:30 hrs, saindo o féretro do velorio do Municipal para o cemiterio Municipal de Santa Eudoxia.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Jose Carlos Ferreira de Souza.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DA SRA. ALBINA ZEULE BLANCO

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 14/10/2020 (Quarta-Feira), às 18:30hs, na Igreja Nossa Senhora de Fatima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DO SR. CARLOS ROBERTO MARCHEZIN

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 13/10/2020 (Terça-Feira), às 18:30hs, na Igreja Nossa Senhora de Fatima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DO SR. ANTONIO ANGELO MERCHEZONI

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 14/10/2020 (Quarta-Feira), às 18:30hs, na Igreja São Sebastião Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DA SRA. JOCELINA AP DO CARMO

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 14/10/2020 (Quarta-Feira), às 19:30hs, na Igreja Santa Rita de Cassia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DA SRA. ALAIR PENEDO ANTONIO RIGHETTI

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 14/10/2020 (Quarta-Feira), às 18:30hs, na Igreja Nossa Senhora de Fatima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

