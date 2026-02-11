(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

11 Fev 2026 - 10h30Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Marcos Antonio Pepino, aos 56 anos de idade, ocorrido no dia 10/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 11/02/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Marcos Antonio Pepino.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/85850

