Grupo Matriz informa o falecimento de Levi Anderson de Souza

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz



É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Levi Anderson de Souza.



Faleceu no dia 11/02/2026 em São Carlos -SP com 42 anos de idade.

Deixa a companheira Andressa, os filhos Yasmin, Vitória, Guilherme e Gabriel, os demais familiares e amigos.



O inicio do velório está previsto para às 10h30min no dia 12/02/2026 no Velório Municipal.



O sepultamento dar-se-á no dia 12/02/2026 ás 14h30min saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.









