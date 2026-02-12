(16) 99963-6036
Grupo Matriz informa o falecimento de Levi Anderson de Souza

12 Fev 2026 - 10h35Por Jessica CR
Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Levi Anderson de Souza.

Faleceu no dia 11/02/2026  em  São  Carlos -SP com 42 anos de idade.

Deixa a companheira  Andressa, os filhos Yasmin, Vitória, Guilherme  e Gabriel, os demais familiares e amigos.

O inicio do velório está previsto para às 10h30min no dia 12/02/2026 no Velório Municipal.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/02/2026 ás 14h30min saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte  os familiares neste momento de dor.



 

