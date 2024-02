Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Obs.: Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté-SP, o Início do Velório está previsto para as 15:00 horas do dia 14/02/2024.

Faleceu em 14/02/2024 na Cidade de Ibaté -SP, A Sra. Vera Lucia da Costa , nascida no dia 30/06/1956 com 67 anos de idade.

Era divorciada.

Deixa seu filho Leandro e demais familiares e amigos.

Após o velório às 16:00 seu corpo sera trasladada para Cidade de Santa Barbara do Oeste com previsão no velorio Municipal de Santa Barbara do Oeste-SP dia 15/02/20224 as 10:00 e seu sepultamento sera as 13:00 hs dia 15/02/2024 no Cemiterio da Ressureição de Santa Barbara do Oeste-SP.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também