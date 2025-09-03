(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Fernandes informa nota de falecimento e convites de missa

03 Set 2025 - 10h45Por Jessica
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Ana de Souza Formenton, aos 79 anos, ocorrido dia 02/09/2025, em São Carlos-SP.

Era viúva e deixa os filhos Valdirene, Neurivaldo e seus familiares. 

O velório será nesta Quarta-feira, 03, a partir das 11:30h no Velório Municipal e o sepultamento às 15:30h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

Convite de Missa de 7º dia

A família do Sra.Gilmara Fátima de Souza Santini

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 07/09/2025 (Domingo), às 19:30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

