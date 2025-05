Ex-secretário de São Carlos e irmão dos ex-jogadores Raí e Socrátes, Sóstenes morre aos 70 anos

Sóstenes Brasileiro, irmão do ex-jogador Sócrates, morre aos 70 anos - Crédito: reprodução Tribuna de Ribeirão

O ex-secretário de Esportes de São Carlos no governo do prefeito Newton Lima (PT) entre 2001 e 2004, Sóstenes Brasileiro, irmão dos ex-jogadores Sócrates e Raí, morreu nesta quarta-feira (14). A informação foi confirmada pela Fundação Gol de Letra, da qual era diretor, e por familiares.

Em nota oficial, a família informou que Sóstenes estava em tratamento contra o câncer e, recentemente, apresentou um quadro de infecção generalizada.

Ainda segundo o comunicado, a despedida será realizada em uma cerimônia íntima, restrita a familiares e amigos próximos, com cremação e sem a presença da imprensa.

Nascido em 23 de março de 1955, em Belém do Pará, Sóstenes mudou-se com a família para Ribeirão Preto aos cinco anos. Formou-se em engenharia em São Carlos, onde também iniciou sua atuação política e cultural. Trabalhou no Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP e na Promon Engenharia, com foco nas áreas administrativa e financeira.

Após concluir uma pós-graduação no Rio de Janeiro, retornou a São Carlos para atuar como professor e pesquisador no departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal.

Mais tarde, mudou-se para São Paulo, onde trabalhou na Fundação Unitrabalho e na Secretaria de Esportes. Também prestou consultoria administrativa para a Fundação Gol de Letra, voltada a projetos sociais.

Sóstenes era irmão de Sócrates, falecido em 2011, e de Raí, ambos ex-jogadores da seleção brasileira.

