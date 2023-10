Morador de São Carlos morre afogado em praia do litoral norte paulista

Eduardo morreu afogado em praia do litoral norte - Crédito: Divulgação

Eduardo Tonani, 38 anos, morreu afogado na tarde desta terça-feira, 24, na praia de Juquehy, na costa sul de São Sebastião. Ele morava em São Carlos e estaria no litoral trabalhando em uma obra da construção civil. Apesar de não saber nadar, ao lado de amigos, no final do dia, decidiu se banhar no mar e em pouco tempo, começou a se debater e submergiu.

Guarda vidas particulares da Associação Comunitária Amigos de Juquehy (SAMJU) foram acionados e localizaram a vítima que foi retirada da água já em parada cardiorrespiratória. Os socorristas iniciaram o procedimento de reanimação cardiopulmonar, até a chegada do Samu e quando seguia para o pronto-socorro de Boiçucanga, Eduardo, acabou falecendo. Ele deixa esposa e três filhos. O velório acontece nesta quinta-feira, 26, a partir das 7h, no memorial Grupo Vida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também