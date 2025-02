Patrocinador do Grêmio doa mil ingressos para jogo contra o Jabaquara

Compartilhar no facebook

Mais de mil torcedores devem estar presentes ao jogo do Grêmio - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Grêmio São-carlense, através de um de seus patrocinadores, realizou a doação de mil ingressos para a partida que acontece nesta quarta-feira, 26, às 19h, diante do Jabaquara de Santos no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura.

O jogo vale pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4 e o Lobo da Central necessita da vitória para continuar a lutar por chances de classificação para a segunda fase.

Através dos principais veículos de comunicação de São Carlos, os ingressos serão distribuídos e, no dia da partida, haverá um caminhão do Fundo Social de Solidariedade na porta do estádio, realizando o recebimento de um quilo de alimento não-perecível.

As principais demandas do Fundo Social atualmente são: arroz, feijão, macarrão e leite.

