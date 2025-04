Leandro Camilo conquista medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu 2025

No último sábado, 26 de abril de 2025, Leandro Camilo dos Santos da equipe Tattinho Fight Center brilhou no tatame ao disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, o maior evento da modalidade no país e um dos mais prestigiados do mundo.

Competindo na categoria M1, Faixa Preta Leve (até 76 kg), Leandro enfrentou uma jornada desafiadora. Para chegar preparado, precisou realizar ajustes rigorosos em sua alimentação e intensificar sua rotina de treinos, com foco especial na perda de peso. A categoria contou com cerca de 60 atletas de altíssimo nível, o que tornou a disputa ainda mais acirrada.

Apesar da forte concorrência e dos desafios diários, como conciliar treinos intensos com o trabalho noturno e seguir diretamente para a competição, Leandro superou os obstáculos e conquistou a medalha de prata, um feito que simboliza toda a sua dedicação e perseverança.

“Me sinto muito grato por ter chegado até aqui. Sem uma rede de apoio, nada disso seria possível”, destacou o atleta, emocionado após a conquista.

Leandro Camilo dos Santos reforça, com essa vitória, seu nome entre os grandes do jiu-jítsu nacional e inspira a todos com sua história de esforço e superação.

