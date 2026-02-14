Grêmio São-Carlense vence o Comercial e mantém invencibilidade na A4

Crédito: Reprodução Facebook

O Grêmio São-Carlense conquistou mais três pontos importantes na tarde deste sábado (14), ao vencer o Comercial Futebol Clube por 1 a 0, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos, em partida válida pelo Campeonato Paulista Série A4.



O único gol da partida foi marcado contra, garantindo o triunfo do Lobão diante da sua torcida em pleno sábado de Carnaval. Com o resultado, a equipe são-carlense chega aos 10 pontos, somando três vitórias e um empate, e assume a liderança provisória da competição.

Vivendo um bom momento na tabela, o Grêmio mantém a invencibilidade e reforça a confiança para a sequência do campeonato.



O próximo compromisso será no dia 21 de fevereiro (sexta-feira), às 16h, fora de casa, contra a Associação Atlética Internacional, em mais um desafio direto pela parte de cima da classificação.

