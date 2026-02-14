(16) 99963-6036
sábado, 14 de fevereiro de 2026
Esportes

Grêmio São-Carlense vence o Comercial e mantém invencibilidade na A4

14 Fev 2026 - 18h51
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grêmio São-Carlense vence o Comercial e mantém invencibilidade na A4 - Crédito: Reprodução Facebook Crédito: Reprodução Facebook

O Grêmio São-Carlense conquistou mais três pontos importantes na tarde deste sábado (14), ao vencer o Comercial Futebol Clube por 1 a 0, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos, em partida válida pelo Campeonato Paulista Série A4.

O único gol da partida foi marcado contra, garantindo o triunfo do Lobão diante da sua torcida em pleno sábado de Carnaval. Com o resultado, a equipe são-carlense chega aos 10 pontos, somando três vitórias e um empate, e assume a liderança provisória da competição.
Vivendo um bom momento na tabela, o Grêmio mantém a invencibilidade e reforça a confiança para a sequência do campeonato.

O próximo compromisso será no dia 21 de fevereiro (sexta-feira), às 16h, fora de casa, contra a Associação Atlética Internacional, em mais um desafio direto pela parte de cima da classificação.

 

Leia Também

Grêmio busca vitória no Luisão para seguir na liderança do Paulistão A4
Neste sábado no Luisão 08h24 - 14 Fev 2026

Grêmio busca vitória no Luisão para seguir na liderança do Paulistão A4

Invicto, Grêmio empata com o Ecus fora de casa e continua líder do Paulistão
Séria A417h30 - 10 Fev 2026

Invicto, Grêmio empata com o Ecus fora de casa e continua líder do Paulistão

Atleta de São Carlos se destaca em grandes competições de Jiu-Jitsu
Esportes17h02 - 10 Fev 2026

Atleta de São Carlos se destaca em grandes competições de Jiu-Jitsu

Equipe de Taekwondo de São Carlos conquista medalhas no Campeonato Paulista 2026
Esportes14h20 - 10 Fev 2026

Equipe de Taekwondo de São Carlos conquista medalhas no Campeonato Paulista 2026

Grêmio São-Carlense enfrenta o Ecus em busca de mais uma vitória no Paulistão A4
Fora de casa 07h22 - 10 Fev 2026

Grêmio São-Carlense enfrenta o Ecus em busca de mais uma vitória no Paulistão A4

Últimas Notícias