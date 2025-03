GrÃªmio SÃ£o-carlense encerra atividades com o time profissional em 2025

Futebol profissional no Grêmio, agora, só em 2026: Lobo foca as categorias de base - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A melancólica participação no Campeonato Paulista da Série A4 que terminou em um ‘quase’ rebaixamento para a Série B em 2026, decretou o encerramento das atividades profissionais do clube na atual temporada. O anúncio da decisão foi feito pelo supervisor Edu Imparato no início desta semana. Por outro lado, a equipe foca na base a partir de agora para o restante da temporada.

Em uma postagem nas redes sociais do clube, o dirigente disse que não escondia a vergonha e a angústia pela campanha na A4 (14º lugar com apenas 14 pontos). “A gente se sente derrotado. Porém, aliviado. Não foi o que esperava. Montamos um time para alçar voos maiores. Mas, o futebol não é ciência exata, traz surpresas. Apesar do que aconteceu, agradeço a comissão técnica que se entregou e trabalhou desde a manhã até à noite. O grupo estava unido, porém não encaixou este ano. Agradeço a torcida gremista que é apaixonada”, afirmou Edu, salientando que desde 2020 o Grêmio lutou pelo acesso. “Mas este ano, infelizmente, lutamos para não sermos rebaixados”, lamentou. “Agradecemos as críticas. Foi um aprendizado e agora iniciamos um novo ciclo”, concluiu.

O que seria?

De acordo com Edu, o novo ciclo é que o departamento profissional ficará inativo até o final do ano, já que o foco será as categorias de base no restante da temporada.

“O time profissional estará presente na A4 de 2026 e não disputaremos a Copa Paulista, pois não conseguimos a vaga para o torneio (só os classificados às quartas de final conquistaram o passaporte). Porém, iremos voltar mais fortes”, prometeu. “Portanto a comissão técnica será dissolvida e vamos focar a base”.

A partir de agora, o Lobo da Central monta as equipes sub13 e sub14 para o Paulista, que terá portões abertos nos jogos em casa. “Estamos privilegiando jovens de São Carlos para termos uma renovação a longo prazo. No segundo semestre, vamos montar a equipe sub20, que o Grêmio irá disputar a Copa São Paulo em 2026”, finalizou.

