Grêmio busca vitória no Luisão para seguir na liderança do Paulistão A4

Treino da equipe - Crédito: reprodução Facebook

O Grêmio São-Carlense entra em campo neste sábado (14), às 16h, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luizão, para enfrentar o Comercial Futebol Clube, pela quarta rodada do Paulistão A4. O time lidera o campeonato.

A expectativa é positiva no elenco gremista, mas o técnico Rafael Andrade pregou respeito ao adversário.

“Expectativa muito boa, apesar de entender que vai ser um jogo dificílimo contra a forte equipe do Comercial. Estamos fazendo alguns ajustes para que a gente possa ter uma boa resposta a nível de desempenho e, consequentemente, conseguir o resultado positivo dentro dos nossos domínios”, afirmou.

O treinador destacou a importância de permanecer no G8, grupo que garante classificação à próxima fase da competição.

“É importante no final de cada rodada estarmos dentro do G8. Conseguimos cumprir esse objetivo nessas três primeiras rodadas. Esperamos, claro, respeitando a equipe do Comercial, fazer um grande jogo, conseguir a vitória e se manter firme entre as primeiras colocações.”

Após dois compromissos fora de casa, com uma vitória e um empate, Rafael Andrade avaliou de forma positiva o desempenho da equipe.

“Dois jogos fora, uma vitória e um empate. No meu pensamento acho que foi um bom resultado para nós. O último jogo foi um empate, só que tem que valorizar também o empate. E agora é no Luizão. Conto com o apoio de todos vocês.”

Confiante, o comandante reforçou que o time irá com força máxima em busca dos três pontos.

“A gente vai muito forte para conseguir a vitória. Esperamos que seja um grande dia e que a gente possa fazer uma grande atuação e dar alegria para o torcedor.”

Pos Classificação 1 Grêmio São-Carlense 2 Inter Bebedouro 3 Penapolense 4 ECUS SAF 5 Barretos 6 São Caetano 7 Jabaquara 8 Tanabi Esporte Clube 9 Vocem 10 Colorado Caieiras 11 Comercial RP 12 Lemense SAF 13 Taquaritinga 14 AEA - Araçatuba 15 Nacional 16 Jacareí FC

