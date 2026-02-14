Grêmio busca vitória no Luisão para seguir na liderança do Paulistão A4

O Grêmio São-Carlense entra em campo neste sábado (14), às 16h, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luizão, para enfrentar o Comercial Futebol Clube, pela quarta rodada do Paulistão A4. O time lidera o campeonato.
A expectativa é positiva no elenco gremista, mas o técnico Rafael Andrade pregou respeito ao adversário.
“Expectativa muito boa, apesar de entender que vai ser um jogo dificílimo contra a forte equipe do Comercial. Estamos fazendo alguns ajustes para que a gente possa ter uma boa resposta a nível de desempenho e, consequentemente, conseguir o resultado positivo dentro dos nossos domínios”, afirmou.
O treinador destacou a importância de permanecer no G8, grupo que garante classificação à próxima fase da competição.
“É importante no final de cada rodada estarmos dentro do G8. Conseguimos cumprir esse objetivo nessas três primeiras rodadas. Esperamos, claro, respeitando a equipe do Comercial, fazer um grande jogo, conseguir a vitória e se manter firme entre as primeiras colocações.”
Após dois compromissos fora de casa, com uma vitória e um empate, Rafael Andrade avaliou de forma positiva o desempenho da equipe.
“Dois jogos fora, uma vitória e um empate. No meu pensamento acho que foi um bom resultado para nós. O último jogo foi um empate, só que tem que valorizar também o empate. E agora é no Luizão. Conto com o apoio de todos vocês.”
Confiante, o comandante reforçou que o time irá com força máxima em busca dos três pontos.
“A gente vai muito forte para conseguir a vitória. Esperamos que seja um grande dia e que a gente possa fazer uma grande atuação e dar alegria para o torcedor.”
|Pos
|Classificação
|1
|Grêmio São-Carlense
|2
|Inter Bebedouro
|3
|Penapolense
|4
|ECUS SAF
|5
|Barretos
|6
|São Caetano
|7
|Jabaquara
|8
|Tanabi Esporte Clube
|9
|Vocem
|10
|Colorado Caieiras
|11
|Comercial RP
|12
|Lemense SAF
|13
|Taquaritinga
|14
|AEA - Araçatuba
|15
|Nacional
|16
|Jacareí FC