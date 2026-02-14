(16) 99963-6036
sábado, 14 de fevereiro de 2026
Neste sábado no Luisão

Grêmio busca vitória no Luisão para seguir na liderança do Paulistão A4

14 Fev 2026 - 08h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Treino da equipe - Crédito: reprodução FacebookTreino da equipe - Crédito: reprodução Facebook

O Grêmio São-Carlense entra em campo neste sábado (14), às 16h, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luizão, para enfrentar o Comercial Futebol Clube, pela quarta rodada do Paulistão A4. O time lidera o campeonato. 

A expectativa é positiva no elenco gremista, mas o técnico Rafael Andrade pregou respeito ao adversário.

Expectativa muito boa, apesar de entender que vai ser um jogo dificílimo contra a forte equipe do Comercial. Estamos fazendo alguns ajustes para que a gente possa ter uma boa resposta a nível de desempenho e, consequentemente, conseguir o resultado positivo dentro dos nossos domínios”, afirmou.

O treinador destacou a importância de permanecer no G8, grupo que garante classificação à próxima fase da competição.

É importante no final de cada rodada estarmos dentro do G8. Conseguimos cumprir esse objetivo nessas três primeiras rodadas. Esperamos, claro, respeitando a equipe do Comercial, fazer um grande jogo, conseguir a vitória e se manter firme entre as primeiras colocações.”

Após dois compromissos fora de casa, com uma vitória e um empate, Rafael Andrade avaliou de forma positiva o desempenho da equipe.

Dois jogos fora, uma vitória e um empate. No meu pensamento acho que foi um bom resultado para nós. O último jogo foi um empate, só que tem que valorizar também o empate. E agora é no Luizão. Conto com o apoio de todos vocês.”

Confiante, o comandante reforçou que o time irá com força máxima em busca dos três pontos.

A gente vai muito forte para conseguir a vitória. Esperamos que seja um grande dia e que a gente possa fazer uma grande atuação e dar alegria para o torcedor.”

Pos Classificação
1 Grêmio São-Carlense
2 Inter Bebedouro
3 Penapolense
4 ECUS SAF
5 Barretos
6 São Caetano
7 Jabaquara
8 Tanabi Esporte Clube
9 Vocem
10 Colorado Caieiras
11 Comercial RP
12 Lemense SAF
13 Taquaritinga
14 AEA - Araçatuba
15 Nacional
16 Jacareí FC

Leia Também

Invicto, Grêmio empata com o Ecus fora de casa e continua líder do Paulistão
Séria A417h30 - 10 Fev 2026

Invicto, Grêmio empata com o Ecus fora de casa e continua líder do Paulistão

Atleta de São Carlos se destaca em grandes competições de Jiu-Jitsu
Esportes17h02 - 10 Fev 2026

Atleta de São Carlos se destaca em grandes competições de Jiu-Jitsu

Equipe de Taekwondo de São Carlos conquista medalhas no Campeonato Paulista 2026
Esportes14h20 - 10 Fev 2026

Equipe de Taekwondo de São Carlos conquista medalhas no Campeonato Paulista 2026

Grêmio São-Carlense enfrenta o Ecus em busca de mais uma vitória no Paulistão A4
Fora de casa 07h22 - 10 Fev 2026

Grêmio São-Carlense enfrenta o Ecus em busca de mais uma vitória no Paulistão A4

Grêmio São-Carlense vence fora de casa e assume liderança do Paulistão A4
Esportes18h05 - 07 Fev 2026

Grêmio São-Carlense vence fora de casa e assume liderança do Paulistão A4

Últimas Notícias