Shopping Iguatemi São Carlos reúne lazer e diversão para toda a família no Carnaval

Crédito: Divulgação

Durante o período de Carnaval, o Shopping Iguatemi São Carlos, administrado pelo Grupo AD, se apresenta como um dos principais destinos de lazer para famílias da cidade e da região, reunindo opções de entretenimento, cultura, gastronomia e serviços em um único espaço. Para quem vai aproveitar o feriado na região de São Carlos, o empreendimento se transforma em palco de diversão, convivência e experiências para todas as idades.

Além das atrações permanentes, o Shopping preparou uma programação especial com o CarnaFolia, evento gratuito que acontece de 14 a 17 de fevereiro, com bailinhos de carnaval, oficinas criativas, brincadeiras temáticas, desfiles à fantasia e atividades lúdicas voltadas ao público infantil e familiar.

Programação infantil marca o Carnaval no Shopping

Um dos destaques do período é a agenda dedicada às crianças. Durante os dias de CarnaFolia, sempre a partir das 14h, na rotatória da Riachuelo, o público infantil poderá participar de atividades temáticas que estimulam a criatividade, a convivência e o brincar coletivo em um ambiente organizado e acolhedor.

As atividades acontecem de sábado (14) a terça (17), sempre a partir das 14h, na rotatória da Riachuelo, com atrações diferentes a cada dia dedicadas ao público infantil. No sábado (14), as crianças poderão participar do bailinho de Carnaval, oficina de máscaras, brincadeiras e desfile à fantasia. No domingo (15), além do bailinho e das brincadeiras, haverá oficina de chocalho e o tradicional concurso do cabelo maluco. A programação continua na segunda-feira (16) com oficina de chapéu maluco, bailinho, brincadeiras e a divertida Petfolia. Já na terça-feira (17), o encerramento conta com bailinho de Carnaval, oficina de máscaras, brincadeiras e mais um desfile à fantasia.

As atividades são gratuitas, acontecem em grupos às 14h, 15h, 16h e 17h, com inscrições realizadas no local, de acordo com a disponibilidade de vagas.

