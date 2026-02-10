(16) 99963-6036
São Carlos recebe o primeiro CarnaGeek com programação para toda a família

10 Fev 2026 - 17h06Por Da redação
São Carlos recebe o primeiro CarnaGeek com programação para toda a família - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

São Carlos vai sediar, no próximo dia 14 de fevereiro, o CarnaGeek, o primeiro carnaval geek da cidade. O evento acontece no Liberty Music Hall, das 16h à 1h, e promete unir o clima carnavalesco à cultura pop, com atrações para todas as idades.

A programação começa às 16h, com uma proposta voltada às crianças e famílias, incluindo oficina de fantasias infantis e marchinhas de carnaval. Já no período da noite, o evento ganha um novo ritmo com um concurso de cosplay temático, que vai premiar o vencedor com R$ 300 via Pix. Em seguida, o público poderá curtir a balada geek, comandada pelo DJ Marcos Davilla.

Durante toda a festa, os participantes terão acesso a diversas atrações, como artistas expositores, loja geek, estúdio fotográfico, videogames, além de atividades interativas como Just Dance, com a presença de Lana VGS.

Um dos grandes destaques do CarnaGeek será a presença VIP do dublador Raul Schlosser, conhecido por dar voz a personagens icônicos como Jiraya (Naruto), Cell (Dragon Ball Z) e Wolverine, entre muitos outros.

Os ingressos antecipados estão à venda por R$ 20,00 e podem ser adquiridos pelo site www.sp2producoes.com.br ou pelo WhatsApp (16) 98170-7575.

