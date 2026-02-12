Projeto Dançar abre inscrições para aulas gratuitas de dança

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio do Departamento de Artes e Cultura, realiza o Projeto Dançar como uma iniciativa permanente voltada à formação artística em dança no município.

Voltado para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, o Projeto Dançar oferece aulas gratuitas no Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC – São Carlos). As inscrições já podem ser feitas exclusivamente por formulário online, pelo link https://forms.gle/Vd84iRAks744gTq5A. No momento da inscrição, é possível consultar as turmas por faixa etária e período, sendo fundamental a leitura atenta de todas as orientações antes do preenchimento.

As aulas têm início previsto para o dia 2 de março e as vagas são limitadas, sendo preenchidas por ordem de inscrição. Após o cadastro, os responsáveis devem aguardar a confirmação da vaga por e-mail.

O projeto trabalha as danças criativas, estimulando a expressão corporal, a imaginação e o protagonismo dos participantes em um processo artístico lúdico, colaborativo e inclusivo. A proposta valoriza a construção coletiva, o desenvolvimento da autonomia e a vivência da arte como ferramenta de formação cultural.

Ao final do ano, os alunos participam da tradicional Mostra de Dança, com apresentação de espetáculo aberto ao público, marcando o encerramento das atividades e celebrando o processo artístico desenvolvido ao longo do ano.

