Neste domingo tem Feira da Barganha e tributo a Milionário e José Rico

Feira da Barganha

A tradicional Feira Barganha, realizada no Parque do Bicão acontece das 08h as 14h.

O espaço reunirá expositores com produtos variados, como roupas, calçados, brinquedos, eletrônicos, móveis e itens de decoração.

Tributo a Milionário e José Rico

No mesmo dia (20), a partir das 8h, o grande Tributo a Milionário & Zé Rico, dupla que marcou gerações e é lembrada como uma das mais icônicas da música sertaneja brasileira.

A apresentação ficará por conta de Israel Tuc Tuc, com a participação de diversos artistas convidados, entre eles Nivaldo Viola & Del Moreno, Irmãos Pontes, Nicole Citronn e atração especial com Rud & Robson, que interpretarão os maiores sucessos dos “Gargantas de Ouro”, Milionário e Zé Rico. O público poderá apreciar um repertório repleto de clássicos e homenagens ao sertanejo raiz.

Com entrada gratuita e clima familiar, o tributo é uma excelente opção de lazer para quem busca relembrar grandes clássicos e celebrar a tradição sertaneja em um domingo de muita alegria e emoção.

Leia Também