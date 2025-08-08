Luan Santana abre o São Carlos Rodeio Fest nesta sexta-feira; veja programação completa

Luan Santana - Crédito: Divulgação

Após mais de 20 anos, São Carlos volta a receber um grande rodeio. De 8 a 16 de agosto, acontece o aguardado São Carlos Rodeio Fest, evento que promete marcar a história da região com estrutura inédita e atrações de destaque nacional. A realização é da MP Promoções, empresa reconhecida pela produção de alguns dos maiores rodeios do Brasil.

“O retorno dos rodeios a São Carlos vem cercado de muita expectativa. Estamos trazendo uma estrutura grandiosa, no nível dos maiores festivais do país. Vai ser algo que São Carlos nunca viu e jamais esquecerá”, afirma Marcos Pacheco, CEO da MP e coordenador do evento.

A estrutura montada conta com palco equipado com painéis de LED de última geração, som e iluminação de padrão internacional, além de áreas de camarote de alto padrão, como Corporativo, Intense, Área VIP Front Stage e Imperial — este último com open chopp e open food.

Além dos shows musicais, a arena receberá as tradicionais montarias em touros e cavalos, que valerão vaga para o prestigiado Rodeio de Barretos. O espaço também terá praça de alimentação ampliada, segurança reforçada, banheiros, estacionamento e acessibilidade. Um parque de diversões com brinquedos para todas as idades garantirá entretenimento para toda a família.

Programação musical

08/08 – Luan Santana / Open Farra

09/08 – Fred & Fabrício / Dennis DJ

15/08 – Gusttavo Lima / Bruno & Denner

16/08 – Murilo Huff / Alok / Jiraya Uai

Os ingressos para a pista terão caráter solidário: o público deve doar 1 kg de alimento não perecível ou itens de higiene pessoal nos pontos de troca, sendo limitado a dois ingressos por CPF. Não haverá troca na portaria do evento.

Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.saocarlosrodeiofest.com.br.

Leia Também