sexta, 10 de outubro de 2025
Entretenimento

Liberty Music Hall recebe "Depois dos 30 à Festa" com DJs de flashback neste sábado (11)

Balada promete reviver sucessos dos anos 80, 90 e 2000 e homenageia danceterias clássicas; ingressos e reservas pelo WhatsApp.

10 Out 2025 - 08h16Por Da redação
Flash back - Crédito: Divulgação Flash back - Crédito: Divulgação

A Liberty Music Hall, na Rua Conde do Pinhal, 2.919, Vila Nery, será palco neste sábado (11), a partir das 19h, da “Depois dos 30 à Festa”, considerada a maior balada de flashback de São Carlos e região. A proposta é mergulhar na nostalgia com hits das décadas de 1980, 1990 e 2000 e recriar o clima das noites que marcaram gerações.

O evento presta homenagem às lendárias danceterias que fizeram história em São Carlos e em São Paulo — como Delphos Night Club, Factory Music, Café Cancun, PHD, Pegasos e Gemini —, resgatando cenários, repertórios e a atmosfera que consagrou esses espaços.

Para manter a pista cheia, a escala de DJs reúne nomes conhecidos da cena flashback: Fabrício Kiill, Dago, Marcos Mano, Anselmo Guedes, Paulo Junior e Marcos D’Vila. A noite também terá a participação do Robô Tequileiro CalaCancun e de grupos de passinhos, com performances que prometem agitar o público.

A casa oferece estrutura climatizada, bar e cozinha com cardápio variado de drinques, porções e cervejas geladas. Segundo os organizadores, as bebidas são fornecidas por distribuidores reconhecidos, com nota fiscal e seguindo padrões de responsabilidade.

Serviço

Evento: “Depois dos 30 à Festa”
Data e horário: sábado (11), a partir das 19h
Local: Liberty Music Hall — Rua Conde do Pinhal, 2.919, Vila Nery, São Carlos
Atrações: DJs Fabrício Kiill, Dago, Marcos Mano, Anselmo Guedes, Paulo Junior e Marcos D’Vila; Robô Tequileiro CalaCancun; grupos de passinhos
Ingressos e reservas de mesas: WhatsApp (16) 99776-6903

