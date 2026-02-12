Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje você acorda mais sociável, agradável e expressivo, transbordando emoções positivas com todos ao redor e sentindo uma energia ativa para se manifestar como nunca. Aproveite essa vibe para brilhar nas interações. Converse com amigos ou colegas e inicie um novo rumo pensando no seu bem-estar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Este pode ser um dia inspirador! No pessoal, incorpore novas ideias que impulsionam um crescimento incrível, resolvendo problemas antigos com sabedoria e clareza. Você vai perceber que certas situações merecem um adeus para sempre o que abrirá espaço ao novo. Com otimismo, tudo floresce... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Descarte ideias que não servem mais e abrace as construtivas, concentrando esforços no que realmente deseja manifestar. Perseverança e paciência serão suas aliadas hoje. Um dia de foco positivo te leva longe. Liste metas e visualize resultados, priorizando o que constrói seu sonho... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje a comunicação flui como um rio sereno! Você pode ouvir com empatia, valorizar ideias alheias e captar inspirações valiosas para o futuro, prestando atenção em cada detalhe precioso. Conexões florescem naturalmente. Troque ideias em um papo casual e anote tudo que possa aplicar depois... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje será um dia cheio de luz! Você entenderá os bloqueios que travavam seu caminho e, com disposição positiva, resolve tudo da melhor forma, aproveitando tempo e energia para planejar o longo prazo. A positividade que invadirá você impulsiona com muitas soluções empoderadoras... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Momento perfeito para nutrir relacionamentos pessoais! Expresse o que sente ou dê sua opinião sem ferir ninguém, concentrando-se em conexões afetuosas enquanto relaxa a mente e desfruta o dia com leveza e esperança. Dessa forma, laços se fortalecem com pessoas que compartilham seu dia... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Invista em sua vitalidade e saúde dedicando tempo a exercícios leves e alimentação mais equilibrada. Em breve, sentirá a energia renovar seu corpo e mente. Aproveite para criar algo original e divertido para compartilhar com pessoas queridas. Hoje, esperança impulsiona o bem-estar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Este dia se apresenta transformador! Crie renovações profundas na sua personalidade, abrindo caminhos para novas formas de ser e se expressar que elevam sua vida social. Conecte-se autenticamente consigo e com os outros, florescendo em harmonia. Adoteuma postura mais confiante...Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Analise sua personalidade com carinho e aperfeiçoe o que gera magnetismo pessoal. Afinal, melhorias positivas te fazem crescer como nunca, atraindo o melhor da vida. Esse autoaperfeiçoamento pode, com o tempo, abrir espaço para reconhecimentos sociais incríveis... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: A previsão diz que é hora de mudanças poderosas! Você pode melhorar a energia interna com transformações fortes, convivendo de forma afetiva e positiva com as pessoas com as quais convive. Dessa forma, poderá criar de comunicação harmoniosos e intensos. Laços se fortalecem mais ainda... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Neste dia, guie-se pela força da sua intuição em todas as ações. Isso fará com que não perca tempo e avance mais seguro(a) de si mesmo(a). Agora, para vitalidade explosiva, invista em melhorias físicas com esforço dedicado. Comece quando se sentir pronto(a) e sinta o fluxo invadir seu ser... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje, os astros iluminam seu caminho com uma onda irresistível de sentimentos positivos, convidando você a se conectar de forma mais profunda e harmoniosa com as pessoas ao seu redor. As interações fluirão como uma brisa fresca, fortalecendo laços e deixando tudo mais harmonioso... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

