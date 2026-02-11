Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: A sorte caminha ao seu lado e favorece iniciativas, decisões rápidas e novos projetos. O dia traz situações em que uma será muito vantajosa, especialmente ligadas ao material, como compras ou vendas. Este é um ótimo momento para eliminar hábitos que drenam sua energia e priorizar bem-estar...Veja o amor e melhor hora do dia de Áries clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Algo novo pode surgir de forma repentina, trazendo um certo caos produtivo ao dia. Mesmo que alguns planos não se concretizem, isso servirá para abrir espaço a metas mais alinhadas com sua realidade atual. Seja flexível e permita-se sentir mais, criando conexão com seu lado sensível e criativo...Confira o amor e dinheiro de Touro clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: A energia do dia favorece planejamento, organização e decisões voltadas ao futuro. Você terá mais clareza mental para definir objetivos e traçar estratégias sólidas, especialmente na vida pessoal. Ao assumir o controle das emoções, sua autoconfiança cresce e novas perspectivas surgem...Verifique a previsão completa de Gêmeos clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Seus pensamentos ganham força extra hoje, tornando essencial manter a mente focada no que deseja atrair. A prosperidade de forma geral está ao seu alcance, desde que você avance sem medo e deixe o passado para trás. Novas ideias pedem ação e movimento. Crie um ambiente de calma...Acompanhe a previsão de Câncer clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O dia pede disciplina e foco dentro de uma estrutura bem definida. Concentre-se no que realmente importa e leve pendências até o fim. Sua forma de resolver estará em evidência, favorecendo muito daquilo que pede mais consistência na vida pessoal. Confie na sua capacidade de atrair coisas boas...Fique por dentro de Leão clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje é um convite à ousadia inteligente. Sua mente estará em constante foco com o que mais deseja, permitindo olhar para algo que até agora não havia pensado. Projetos que devem trazer alívio e crescimento ganham destaque, e nada passará despercebido por você. Defina com clareza seus objetivos...Entre na previsão de Virgem clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje o universo coloca você no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. A sensação de sorte vem acompanhada de clareza mental, permitindo compreender melhor situações passadas e as intenções dos outros. Este é um excelente momento, especialmente no campo emocional...Veja a previsão completa de Libra clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: O dia pede empatia e diálogo. Alguém próximo pode precisar do seu apoio ou conselho para sair de uma situação delicada. Ouvir com atenção e falar com o coração fará toda a diferença. Evite focar apenas nos problemas e direcione seu olhar para o lado positivo das situações...Confira a previsão completa de Escorpião clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Este é um dia favorável para corrigir erros do passado e finalizar pendências que ficaram em aberto. O destino envia sinais claros por meio de acontecimentos inesperados, diálogos ou informações novas. Esteja atento, pois respostas interessantes podem surgir. Reaja com mais calma aos desafios...A previsão de Sagitário clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje você pode sentir que não está conseguindo expressar todo o seu potencial, o que pode gerar certa frustração. No entanto, este é um convite à reflexão: identifique as barreiras que estão limitando seu avanço. Evite o estresse, pois a tranquilidade será sua maior aliada...Entre na previsão completa de Capricórnio clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Suas ideias têm força e poder de influência hoje. Não hesite em expressar seu ponto de vista, pois outras pessoas estarão receptivas ao que você tem a dizer. Atividades em grupo e trocas coletivas favorecem crescimento pessoal. Sua intuição ajuda a superar situações negativas...Acompanhe a previsão completa de Aquário clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O dia tende a ser calmo, produtivo e equilibrado. Você conseguirá encerrar assuntos antigos, organizar pendências e iniciar novos projetos sem confusão. Haverá chances de ajudar pessoas queridas. Também é um momento para se libertar de relações ou ambientes que drenam sua energia...Veja a previsão completa de Peixes clicando no nome do signo.

