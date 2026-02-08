CRECISP recomenda cuidados contra golpes e atenção na negociação para fechar negócio

Praias paulistas: Diante de um mercado aquecido em determinados segmentos e ajustado em outros, o papel do corretor de imóveis torna-se ainda mais relevante - Crédito: Agência Brasil

Com relação à locação de imóveis de temporada para o Carnaval de 2026 no litoral de São Paulo, o CRECISP (Conselho Regional de Corretores Imobiliários do Estado de São Paulo) recomenda que os consumidores tenham muito cuidado na hora de fechar negócio para não cair em golpes.

“O ideal é pesquisar, no site do CRECISP, os corretores que atuam na cidade onde se pretende locar o imóvel e fazer o negócio com ele ou, então, diretamente com o proprietário do imóvel. O ideal é evitar fazer depósitos por meio de informações obtidas na internet e em redes sociais, onde, muitas vezes, não há como saber se você está, de fato, falando com o proprietário do imóvel”, afirma o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.

A locação de imóveis de temporada para o Carnaval de 2026 no litoral de São Paulo apresentou um quadro heterogêneo, marcado por fortes valorizações em determinados segmentos e retrações relevantes em outros. É o que revela a pesquisa realizada pelo CRECISP junto a 17 imobiliárias de 12 cidades litorâneas, comparando os valores praticados no feriado de 2026 com os registrados no Carnaval de 2025.

O levantamento reflete um contexto econômico e social específico. A recuperação gradual do poder de consumo de parte das famílias, aliada à maior cautela com gastos discricionários, tem levado o consumidor a buscar imóveis mais compactos, bem localizados e com melhor relação custo-benefício. Ao mesmo tempo, a ampliação da oferta de imóveis de maior padrão e a concorrência entre proprietários contribuíram para ajustes descendentes em algumas tipologias.

Viana Neto recomenda que a pessoa que quer passar o Carnaval na praia negocie e pechinche bastante, pois há uma enorme oferta de imóveis para locação nessas regiões este ano. “O cidadão deve regatear, chorar nos valores, pois a oferta está bem maior do que a demanda e os preços, em uma boa negociação, podem cair de forma significativa”, comenta.

LITORAL NORTE: VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS COMPACTOS E AJUSTE NOS DE MAIOR PORTE

No Litoral Norte, que engloba Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga, a pesquisa identificou elevação expressiva nos valores das casas de menor porte. As casas de 1 dormitório saltaram de R$ 280,00 para R$ 700,00 a diária, alta de 150%, enquanto as de 2 dormitórios passaram de R$ 631,00 para R$ 1.160,00, variação de 83,83%. As unidades de 3 dormitórios também se valorizaram, passando de R$ 971,00 para R$ 1.400,00.

Em sentido oposto, as casas de 4 dormitórios recuaram de R$ 2.880,00 para R$ 2.100,00, queda de 27,08%, sinalizando menor procura por imóveis de grande porte. No segmento de apartamentos, houve aumento em todas as tipologias analisadas, com destaque para os de 3 dormitórios, que subiram de R$ 750,00 para R$ 1.230,00, alta de 64%.

LITORAL CENTRO: FORTE PRESSÃO DE DEMANDA SOBRE APARTAMENTOS

Nas cidades de Santos, São Vicente e Guarujá, o comportamento dos preços foi mais diversificado. As casas de 2 e 3 dormitórios apresentaram leve retração, com quedas de 8,88% e 8,75%, respectivamente, enquanto as casas de 4 dormitórios tiveram valorização expressiva, passando de R$ 2.325,00 para R$ 2.980,00, alta de 28,17%.

O segmento que mais se destacou foi o de apartamentos. Os imóveis de 1 dormitório tiveram aumento de 122,5%, saindo de R$ 200,00 para R$ 445,00 a diária. Apartamentos de 2 dormitórios quase dobraram de valor, passando de R$ 625,00 para R$ 1.230,00, enquanto os de 3 dormitórios subiram de R$ 950,00 para R$ 1.725,00. O dado indica preferência por unidades práticas, próximas à orla e com infraestrutura urbana consolidada.

LITORAL SUL: RETRAÇÃO NAS CASAS E VALORIZAÇÃO MODERADA DOS APARTAMENTOS

No Litoral Sul, que inclui Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, o movimento foi mais contido. As casas apresentaram redução de preços em todas as tipologias pesquisadas. As casas de 2 dormitórios recuaram de R$ 925,00 para R$ 533,00, queda de 42,37%, enquanto as de 4 dormitórios passaram de R$ 2.356,00 para R$ 1.290,00, retração de 45,24%.

Em contrapartida, os apartamentos mantiveram trajetória de valorização, ainda que mais moderada. Os imóveis de 1 dormitório subiram de R$ 275,00 para R$ 509,00, alta de 85,09%, enquanto os de 2 dormitórios tiveram variação positiva de 13,16%, chegando a R$ 679,00 a diária.

FORMAS DE PAGAMENTO E GARANTIAS LOCATÍCIAS MAIS UTILIZADAS

De acordo com as imobiliárias consultadas, as modalidades de pagamento mais praticadas na locação de temporada continuam sendo o pagamento antecipado via transferência bancária ou PIX, muitas vezes com sinal no ato da reserva e quitação antes da entrega das chaves. Em alguns casos, especialmente em imóveis de maior valor, admite-se parcelamento curto, desde que integralmente quitado antes do início da locação.

Nas locações intermediadas por imobiliárias, as garantias locatícias mais utilizadas são o contrato formal de locação por temporada, com identificação das partes e descrição detalhada do imóvel, além de caução em dinheiro para cobertura de eventuais danos. A exigência de garantias mais robustas reflete a busca por maior segurança jurídica em um período historicamente marcado por informalidade e riscos de fraude.

A IMPORTÂNCIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS NA LOCAÇÃO E NA VENDA

Diante de um mercado aquecido em determinados segmentos e ajustado em outros, o papel do corretor de imóveis torna-se ainda mais relevante. A intermediação profissional assegura que os valores praticados estejam alinhados com o mercado, que o imóvel exista de fato e que a negociação seja formalizada de maneira correta, reduzindo riscos tanto para locadores quanto para locatários.

Em períodos de alta demanda, como o Carnaval, a atuação de um corretor devidamente inscrito no CRECI é fundamental para evitar golpes, anúncios irregulares e contratos frágeis. Além disso, o profissional oferece orientação técnica sobre localização, padrão do imóvel, formas de pagamento e responsabilidades contratuais, contribuindo para um mercado mais transparente, seguro e equilibrado.

O cenário do Carnaval de 2026 mostra que, mais do que preços, o consumidor valoriza confiança, clareza e segurança. E esses atributos passam, necessariamente, pela atuação responsável e qualificada do corretor de imóveis

