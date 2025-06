CEMEI Prof. Vicente de Paulo Rocha Keppe promove Festa Junina no dia 14 de junho

Entre os destaques do evento estão as apresentações típicas das crianças, preparadas com muito carinho pela equipe escolar, além de barracas com comidas deliciosas e brincadeiras divertidas, que estarão disponíveis a preços acessíveis para garantir a diversão e o sabor de todos.

A festa contará ainda com música animada, dança e um ambiente acolhedor para reunir famílias, amigos e toda a vizinhança em um momento de confraternização e celebração das tradições juninas.

Organizada com dedicação por toda a equipe da escola, a Festa Junina da CEMEI Prof. Vicente de Paulo Rocha Keppe é uma ótima oportunidade para vivenciar a cultura popular e prestigiar o trabalho desenvolvido com os alunos.

Local: CEMEI Prof. Vicente de Paulo Rocha Keppe

Rua Miguel Fucci, 50 – São Carlos I (próximo a rotatória do Tonin Atacado)

Data: 14 de junho de 2025 (sábado)

Horário: das 16h às 19h30

Entrada gratuita

