CarnaFESC 2026 terá atrações musicais, matinês e entrada solidária

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) realiza, nos dias 14 e 15 de fevereiro, o CarnaFESC 2026 – Gerações em Festa, um evento que promete reunir crianças, jovens, adultos e idosos em um clima de muita música, alegria e integração familiar.

A programação acontece das 16h às 22h, com atrações musicais variadas, matinês especiais para o público infantil e uma estrutura completa para receber toda a comunidade com conforto e segurança.

No dia 14 de fevereiro, a festa começa às 16h com uma matinê especial para crianças e famílias, animada por Sheila Lima e Banda. Às 18h, o palco recebe o Grupo SamBanda, e o encerramento da noite, às 20h, fica por conta da banda Doce Veneno.

Já no dia 15 de fevereiro, a programação também tem início às 16h, com a matinê especial comandada pela banda Doce Veneno. Às 18h, o público confere novamente o show de Sheila Lima e Banda, e às 20h, a animação continua com Vinil 78, que encerra o CarnaFESC 2026 em grande estilo.

Além das atrações musicais, o evento contará com uma ampla estrutura, incluindo barracas de alimentação, food trucks e brinquedos infláveis, garantindo diversão e comodidade para todas as idades.

A entrada é solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível e/ou item de higiene pessoal ou limpeza, que será destinado a ações sociais.

