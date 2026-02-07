(16) 99963-6036
sábado, 07 de fevereiro de 2026
Entretenimento

CarnaFESC 2026 terá atrações musicais, matinês e entrada solidária

07 Fev 2026 - 11h32Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
CarnaFESC 2026 terá atrações musicais, matinês e entrada solidária -

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) realiza, nos dias 14 e 15 de fevereiro, o CarnaFESC 2026 – Gerações em Festa, um evento que promete reunir crianças, jovens, adultos e idosos em um clima de muita música, alegria e integração familiar.

A programação acontece das 16h às 22h, com atrações musicais variadas, matinês especiais para o público infantil e uma estrutura completa para receber toda a comunidade com conforto e segurança.

No dia 14 de fevereiro, a festa começa às 16h com uma matinê especial para crianças e famílias, animada por Sheila Lima e Banda. Às 18h, o palco recebe o Grupo SamBanda, e o encerramento da noite, às 20h, fica por conta da banda Doce Veneno.

Já no dia 15 de fevereiro, a programação também tem início às 16h, com a matinê especial comandada pela banda Doce Veneno. Às 18h, o público confere novamente o show de Sheila Lima e Banda, e às 20h, a animação continua com Vinil 78, que encerra o CarnaFESC 2026 em grande estilo.

Além das atrações musicais, o evento contará com uma ampla estrutura, incluindo barracas de alimentação, food trucks e brinquedos infláveis, garantindo diversão e comodidade para todas as idades.

A entrada é solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível e/ou item de higiene pessoal ou limpeza, que será destinado a ações sociais.

 

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/02) para o seu signo
Entretenimento05h02 - 07 Fev 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/02) para o seu signo

Noite das danceterias: Festa flash back acontece neste sábado no Clube dos Metalúrgicos
Entretenimento14h46 - 06 Fev 2026

Noite das danceterias: Festa flash back acontece neste sábado no Clube dos Metalúrgicos

Paróquia Santo Antônio realiza 2º Festival de Porções neste fim de semana
Entretenimento12h10 - 06 Fev 2026

Paróquia Santo Antônio realiza 2º Festival de Porções neste fim de semana

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/02) para o seu signo
Entretenimento05h20 - 06 Fev 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/02) para o seu signo

Prefeitura de São Carlos divulga programação oficial do Carnaval 2026
Entretenimento18h22 - 05 Fev 2026

Prefeitura de São Carlos divulga programação oficial do Carnaval 2026

Últimas Notícias