Blocos intensificam preparativos para o Carnaval de São Carlos

A poucos dias do início da folia, os blocos carnavalescos de São Carlos já estão em ritmo acelerado de preparação para o Carnaval 2026. Ensaios, encontros e ajustes finais fazem parte da rotina dos grupos que irão desfilar nos circuitos oficiais da cidade, levando música, dança e alegria para diferentes regiões.

Entre os destaques está o Bloco Rochedo de Ouro, que se apresentará no domingo à tarde no circuito da Cidade Aracy e, na terça-feira também à tarde, no desfile de blocos no Centro. Integrante do grupo, Manu de Souza destacou o caráter popular da festa e a importância da cultura de rua.

“É uma cultura de rua por excelência. Então, o Carnaval sintetiza esse ato de se juntar, de festejar, de celebrar todos aqueles que vieram antes da gente para que essa festa possa continuar sendo abrilhantada pela cultura popular. É um espaço de brincadeira que a gente valoriza muito”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, ressaltou o empenho dos grupos e o perfil inclusivo da programação organizada pela Prefeitura.

“Buscamos montar uma programação diversificada, que valorize os artistas locais e, ao mesmo tempo, ofereça opções para todas as idades. O Carnaval de São Carlos será um evento familiar, pensado para que todos possam aproveitar com alegria e tranquilidade. Os blocos têm papel fundamental nesse processo, pois trazem a energia da rua e a participação popular”, destacou.

A programação oficial ocorre entre os dias 14 e 17 de fevereiro, com shows na Praça XV, apresentações nos clubes e desfiles dos blocos. No dia 15, o circuito da Cidade Aracy recebe os blocos Rochedo, UFSCar e Cajuteria, além da DJ Lucimara. Já no dia 17, o Centro será palco para os mesmos grupos, acompanhados pelo DJ Anderson Ligeiro.

Além dos desfiles de rua, o Carnaval de São Carlos também resgata a tradição dos clubes, com atividades no Flor de Maio, e promove bailes em bairros como Bicão, Santa Eudóxia e Água Vermelha.

Outro destaque da programação é o CarnaFESC 2026 – Gerações em Festa, promovido pela Fundação Educacional São Carlos nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 16h às 22h. O evento reúne crianças, jovens, adultos e idosos em dois dias de música e integração familiar, com entrada solidária mediante doação de alimentos ou itens de higiene.