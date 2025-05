Aprenda mais sobre a constelação de Órion, as Três Marias e sua família estelar

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 24, às 19h, será “A Família de Órion”. A palestrante será Sophia Costa Silva, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Um hábito comum desde os primórdios da humanidade é olhar para o céu noturno e admirar estrelas, tentar identificá-las e formar desenhos com elas. Nesse contexto, um grupo de estrelas que muitos conhecem e conseguem identificar no céu é as “Três Marias”. Esse é o nome popular que recebem as três estrelas brilhantes que formam o Cinturão de Órion, um grande caçador da mitologia grega. Na Sessão Astronomia desta semana, a palestrante abordará fatos interessantes sobre a constelação de Órion e as constelações próximas que a acompanham, formando a chamada “Família de Órion”.

