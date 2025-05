Após dois anos, São Carlos Matsuri voltará a ser realizada

Matsuri - Crédito: arquivo

O vereador Lineu Navarro (PT) vem batalhando para que o São Carlos Matsuri, tradicional festa japonesa, aconteça no município este ano. O vereador se reuniu, nesta quarta-feira (08), com o secretário Municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, que confirmou o interesse da Prefeitura para que o evento aconteça. O último festival aconteceu em 2023.

Integrantes da comunidade nipo-brasileira em São Carlos e apoiadores também participaram da reunião, que aconteceu no Cemac (Centro Municipal de Artes e Cultura "Thomaz Ceneviva"), quando ficou definido que neste ano o festival será realizado no final do mês de agosto.

Segundo Lineu, a população em massa quer que o evento aconteça. Os organizadores destacaram que, após a realização de um abaixo-assinado online, foram registradas cerca de 1500 assinaturas em apoio ao evento.

O São Carlos Matsuri foi criado em 2007 e uma lei de iniciativa do vereador Lineu incluiu a festa no calendário oficial de eventos do município.

“É um evento muito importante para a valorização da cultura japonesa em nossa cidade. A festa traz apresentações de dança, música, culinária típica, oficinas culturais e muito mais e sempre atraiu milhares de pessoas em suas edições”. Lineu destacou ainda que o retorno do Matsuri fortalece não apenas a diversidade cultural do município, mas também o turismo e a economia local. “O Matsuri é mais do que uma festa. Demonstra a valorização da cultura japonesa, tão presente em São Carlos. Queremos que as novas gerações também tenham a oportunidade de vivenciar esse legado”, afirmaram os organizadores.

