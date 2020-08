Pesquisa Pop FM aponta a liderança de Airton Garcia na disputa à Prefeitura de São Carlos

Crédito: Divulgação





A Rádio Pop FM divulgou, nesta sexta-feira (21), mais uma pesquisa eleitoral. Os números apontam a liderança do atual prefeito Airton Garcia (PSL). Contratada pelo Sistema Pop de Comunicação e registrada no TRE-SP sob o número SP-03679/2020, a pesquisa, elaborada pela Paulista Júnior Projetos & Consultoria, de Araraquara, foi realizada nos dias 3 e 4 de agosto, com a coleta de 640 entrevistas. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. O atual chefe do Poder Executivo lidera a preferência do eleitorado com 27,54% das intenções de voto. Julio Cesar (PL) aparece na segunda colocação com 10,95%, seguido de Leandro Guerreiro (Patriota) com 6,73% na preferência do são-carlense.

Sérgio Ferrão (Republicanos) e Netto Donato (PSDB) aparecem, respectivamente, com 4,85% e 4,23%. Após, a pesquisa indica um cenário embolado com Marina Melo (PSD - 2,82%), Mestre Taroba (Avante - 2,66%), Deonir Tofolo (SD - 2,50%) e Chico Loco (PSB - 2,03%).

Erick Silva (PT – 1,88%), Sérgio Rocha (PTB – 1,41%), Antônio Sasso (Podemos – 1,25%), e Ronaldo Mota (PSOL – 0,63%) completam a lista de pré-candidatos na preferência do eleitor. Não souberam responder está em 30,36%.

Rejeição

Os pesquisadores da Paulista Júnior Projetos & Consultoria perguntaram ao eleitor: “em qual dos candidatos você não votaria”. Airton Garcia lidera com 22,97%, seguido de Leandro Guerreiro com 15,31%. Chico Loco aparece na rejeição com 7,19% e Julio Cesar com 5,31%. Marina Melo (2,66%), Sérgio Rocha e Erick Silva (2,19%), Antônio Sasso e Deonir Tofolo (1,88%), Neto Donato (1,72%), Mestre Taroba (1,56%), Sérgio Ferrão (0,78%) e Ronaldo Mota (0,31%) completam o quadro. Não souberam responder (34,06%).

Gestão Municipal

A pesquisa avaliou a gestão Airton Garcia. Dos eleitores entrevistados, 32,1% consideram a administração regular e 30% boa. Péssima somou 16% e ruim 10,3%. Excelente apresentou 5,5% e 6,1% não souberam responder.

João Doria

O eleitor teve a oportunidade de avaliar a gestão do governador João Doria (PSDB). Péssima atinge 29,9%. Regular ficou em 27,2% e boa 19,9%. Segundo a pesquisa, 16% dos ouvidos consideram o governo ruim e excelente 2,5%; 4,5% dos eleitores não souberam responder.

Jair Bolsonaro

A população de São Carlos avaliou a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com os números, 34% a consideram péssima. Boa (21,4%), regular (17,8%), ruim (13,1%) e excelente (11,6%) completam os quesitos. Não souberam responder: 2,2%.

Câmara de Vereadores

Como você avalia a gestão da Câmara Municipal foi outra pergunta da pesquisa. Regular ficou com 36,93%, péssima 20,19% e ruim 17,84%. O levantamento mostra que 15,18% dos eleitores consideram a gestão boa e excelente 1,25%. Não souberam responder: 8,61%.

