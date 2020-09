Nino Mengatti deixa a secretaria de educação para concorrer ao cargo de prefeito em Araraquara

Nino Mengatti anuncia candidatura à Prefeitura de Araraquara - Crédito: Marcos Escrivani/Arquivo

Nesta tarde de quinta-feira (10), o secretário de educação da prefeitura municipal de São Carlos, Nino Mengatti anunciou que irá se candidatar para o cargo de Prefeito em Araraquara. Ele informou que a carta de afastamento já está pronta e deverá entregá-la ao prefeito Airton Garcia nesta sexta-feira para publicação até a próxima quarta-feira, quando se dará o desligamento oficial. No momento, Mengatti está em férias e disse que não aceitaria ser candidato em Araraquara e continuar trabalhando em São Carlos.

“Estarei em férias até o dia 15, mas entrarei com a minha carta de exoneração nesta sexta-feira para que seja ela publicada no Diário Oficial da próxima quarta-feira; ainda que a lei permita que possa continuar em São Carlos tomei a decisão e acho justo que eu cesse minhas atividades e também me dedique à campanha em Araraquara”, justificou o secretário de Educação em São Carlos.

Nas últimas semanas, Nino Mengatti alinhavou as costuras políticas com o PDT, Rede, PV e o seu PSP. Os partidos também em comum acordo escolheram para vice-prefeito de Mengatti o engenheiro Pedro Baptistini. De acordo com o futuro candidato – convenção ocorrerá no domingo (13), na Câmara Municipal – o nome de Baptistini na chapa reforça o objetivo do grupo que é promover uma política renovadora em Araraquara usando o que o candidato chama de pilar.

Da mesma forma o seu rival Coca Ferraz que deixou a prefeitura de São Carlos em junho, garante implantar projetos de renovação para recuperar perdas na trajetória político-administrativa da cidade. Ambos, Coca e Nino Mengatti, têm se apresentado como gestores bem sucedidos no Governo de Airton Garcia. (RCIA)

