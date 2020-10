Júlio Cesar debate geração de emprego e renda com comerciantes

Crédito: Divulgação

A geração de emprego e renda vem sendo bastante discutida pelo candidato a prefeito de São Carlos, pelo Partido Liberal (PL), Júlio Cesar, em conversas com comerciantes pela região da baixada do Mercado Municipal. O assunto preocupa a população, especialmente para quem perdeu seu emprego nos últimos meses em decorrência da crise provocada pela COVID-19.

A proposta de Júlio Cesar é criar um governo que contribua para a implantação de infraestrutura adequada na atração de empreendedores e investimentos, favorecendo o desenvolvimento de parques científicos e tecnológicos, assim como distritos de inovação e de polos tecnológicos. “São Carlos como já disse e repito, precisa voltar a ser protagonista da região central do Estado. Precisamos atrair investidores com bons projetos e uma boa gestão, para que os negócios voltem, assim como as oportunidades. Muitas pessoas perderam os seus empregos nesta pandemia e precisam ser recoladas urgentemente”, explicou.

Para garantir o desenvolvimento e a geração de emprego e renda, o candidato ressalta a importância dos investimentos na criação e formalização de micro empresas, e a implementação e organização das redes de empreendimentos econômicos e solidários. “É necessário apoiar as empresas instaladas e criar um ambiente de negócios atrativo para novos investimentos, além disso precisamos simplificar e desburocratizar os processos internos para fomentar, diversificar e incentivar o empreendedorismo.”, acrescentou Júlio Cesar.

A estratégia ainda de acordo com ele é também, a criação de um círculo virtuoso com o sistema público e privado de educação, para atender a necessidade de formação adequada, com oferta de cursos para suprir a demanda de profissionais adequados à vocação de cada região. “Profissionais mais preparados e empresas mais competitivas significam emprego e renda, dessa forma faremos articulação com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda”, concluiu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também